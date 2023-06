Dancing de Neuville: une nouvelle demande de permis après le 15 août

Les promoteurs du projet du pôle événementiel le long de la N5 à Neuville (sur le site de l’ancien Royal Grill) l’avaient annoncé voici quelques mois: s’ils retiraient leur demande de permis, ils ne renonçaient pas pour autant à leur "bébé". Pour rappel, au départ, il était question d’un complexe événementiel capable d’accueillir jusqu’à 1 500 personnes pour des soirées ou des concerts. Le site devait être équipé d’une piscine et d’un parking de plus de 600 places. Son accès devait s’effectuer via une nouvelle voirie derrière le complexe. Outre l’opposition de riverains, notamment du domaine de La Forêt à Roly, des difficultés étaient apparues, entre autres le refus du propriétaire du terrain (où devait être créée la voirie d’accès) de vendre. Mais la situation semble avoir évolué et les choses se précisent puisqu’une nouvelle demande de permis sera déposée après le 15 août, avec un projet revu et corrigé.