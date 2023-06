Cour-sur-Heure: les Bidaudus vivront au rythme de la Saint-Jean ce week-end

Le verdoyant village de Cour-sur-Heure reçoit le privilège d’ouvrir le bal avec une 65e édition qui s’annonce ensoleillée et chaude. Relancée en 1959 sous l’impulsion de passionnés de folklore (Jules Pierard, Marius Desart, Fernand Blaimont, Florian Desart, Zéphir Bomblet et Camille Blanchart), la procession comprend deux groupes: la compagnie Saint-Jean et la jeune compagnie. La première est composée d’une batterie, d’une escorte au drapeau, d’une dernière guillitte, de pelotons de sapeurs et de grenadiers. La seconde comprend des enfants en âge de marcher.

Quatre groupes invités

À l’instar d’autres manifestations folkloriques de l’Entre-Sambre-et-Meuse, la marche Saint-Jean Baptiste comporte une série de spécificités. Flanquée de son habituelle escorte de grognards napoléoniens, elle accueille plusieurs groupes invités qui varient d’une année à l’autre. Les heureux élus de cette édition 2023 sont les Flanqueurs de la Garde de Beignée, les Zouaves de Walcourt, les Volontaires de la Révolution Brabançonne d’Ham-sur-Heure ainsi que la fanfare royale d’Ham-sur-Heure.

Plusieurs temps forts caractériseront la procession dominicale ce 25 juin. Le premier est l’hommage aux marcheurs disparus à la Stèle du 50e et la prise des drapeaux dès 8 h 15. Le départ de la procession (14 h 30) est le deuxième temps fort suivi de la rentrée (18 h 30) composée de près de 500 marcheurs avec les délégations invitées.