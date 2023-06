Où se garer pour le concert d’Hooverphonic à Couvin ?

Pour se parquer en venant de Chimay, il y aura le parking Champagnat (1km400), par la rue Marcel Moreau, le parking du Belvédère (900 m), l’ancien GB et le parking Adant (350 m, accès par ruelle Cracsot)

En venant de la sortie Couvin Nord: situés le long de la route vers Couvin Centre, le parking du Domaine Saint-Roch, le parking de l’ancien Lidl, les parkings des commerces le long de la N5. Accessibles après 18 h 30, le parking du Match, l’entrée étant réservée aux clients jusque 20 h.

Par la sortie Couvin Centre: le parking Chant des oiseaux via la rue Planesse (+/– 400 places), le parking de la Ferme Waelkens, le parking du Cimetière (rue Parc Saint-Roch), le parking de la Maladrerie.

Via la sortie Couvin Sud: le parking du Couvidôme et le terrain de foot avec entrée par le Couvidôme. La rue de la Marcelle sera fermée à hauteur du Furet. Les voitures quittant le terrain de foot devront tourner à droite. La rue de la Gare sera fermée à hauteur de l’ancien Belfius.

Contactée, l’échevine de la Culture Frédérique Van Roost informe aussi qu’un parking sécurisé pour les vélos et trottinettes est organisé à la rue de la Maladrerie/ruelle du Bal.

On privilégiera l’E420 pour se déplacer d’une poche de parking à une autre car la circulation en ville sera compliquée. Un conseil: privilégiez le covoiturage si possible.

Attention, l’accès sera filtré, les sacs à dos seront interdits ainsi que les sacs à main dépassant la mesure A. On ne pourra pas accéder au site avec des bouteilles en verre.

Pas plus de 10 000 personnes

Concernant la jauge autorisée pour le concert, on dispose de 5600 m2. On admettra une jauge de 3 personnes au m2. Considérant qu’il restera après installation du podium, des bars et de l’espace PMR +/– 3 600 m2, il faudrait alors qu’il y ait plus de 10 000 personnes pour qu’on interdise l’accès, ce qui est peu probable ! En France, la jauge a été ramenée à 4 personnes au m2 en 2021 pour les événements en plein air. La police sera présente et jugera d’après la situation des mesures à prendre. Le concert commencera à 20 h. Ambiance DJ dès 18 h 30.

Un espace PMR est prévu avec un parking réservé au Jardin des Mayeurs, accessible seulement sur réservation préalable à l’administration communale au 060/34 01 10. Toutes les mesures ont donc été prises pour que les Couvinois et les visiteurs passent une soirée musicale inoubliable.