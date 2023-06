Froidchapelle: un gain de temps en cas d'urgence avec Senior Focus

Boîte jaune

Pratiquement, chaque senior peut disposer d’une petite boîte jaune à placer dans le frigo, et dans laquelle se trouvent différentes informations permettant de rendre l’intervention des secours la plus efficace possible. La boîte est livrée avec, en deux exemplaires, la fiche de renseignements. Sur ce document à remplir par chaque senior avec éventuellement l’aide de son médecin traitant ou d’un proche, se trouve tout ce qui peut servir en cas d’accident.

Cette boîte s’adresse aux personnes âgées isolées ou pas et à toute personne en difficulté qui en fait la demande. Tout senior isolé de l’entité de plus de 65 ans peut se la procurer gratuitement ainsi que tout couple à partir de 70 ans, et ce au service population de la Commune du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13 h 30 à 16h ou encore au pavillon communautaire le "Trait d’Union" le lundi matin et le mercredi toute la journée. À noter que pour toute personne ne pouvant se déplacer, des livraisons et relais, via des services professionnels, seront possibles. Pour tous renseignements, un coup de fil à Noémie au 0473/400.023 ou 060/45 91 49. Une petite boîte jaune qui peut vous être d’un grand secours.