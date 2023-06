CVN, MR-IC et Douniaux unis contre Fontaine

Raymond Douniaux ne présentera pas sa propre liste au prochain scrutin: il compte rejoindre le MR-IC et CVN qui, eux-mêmes, avaient décidé de fusionner. "Avec le groupe MR-IC, nous avions déjà décidé de nous unir, détaille le bourgmestre Maurice Jennequin (CVN). Raymond Douniaux nous a fait la proposition de nous rejoindre et c’est avec plaisir que nous l’accueillons. Couvin a besoin d’une majorité forte et dans ce contexte, il est important de l’avoir avec nous car il a une aura formidable."

Jehanne Detrixhe candidate bourgmestre

Qui sera candidat bourgmestre, entre les ténors de ces trois formations ? Maurice Jennequin et Francis Saulmont ne se présenteront plus mais, derrière eux, il y aura le futur bourgmestre sortant, Claudy Noiret. "Il ne sera pas forcément candidat à sa succession, ajoute Maurice Jennequin. Il ne sera pas tête de liste."

Par contre, l’ancien mayeur Raymond Douniaux sera un candidat sérieux à la reprise de son écharpe tandis que le MR défendra la candidature de Jehanne Detrixhe, présidente du CPAS. Elle a d’ailleurs été désignée tête de liste, devant Raymond Douniaux, deuxième. "Je serai candidate bourgmestre, nous confirme-t-elle. Mais entendons-nous bien: le code devra être respecté et c’est celui qui aura le plus de voix de préférence qui deviendra mayeur…"

Mais quid de Françoise Mathieux, députée MR ? Elle figurera sur la liste, sans revendiquer d’étendard particulier.

Entre Réformateurs, Engagés et Socialistes dissidents, le nouveau groupe ainsi formé risque d’être difficile à maintenir uni toute une législature. L’éclatement actuel de la liste d’opposition de Gerpinnes (PS, Écolo et MR) en est un nouvel exemple. Mais cela ne semble pas effrayer les parties en présence. "Après les dernières élections, combien n’ont-ils pas prédit que nous ne tiendrions pas, à douze contre onze au conseil ?, conjure Jehanne Detrixhe. Pourtant, nous sommes toujours là, travaillant dans le respect de chacun. Notre dynamique s’est inscrite dans la continuité de ce travail de coalition. Nous avons trouvé un équilibre, avec nos compétences dans nos dossiers."

Il reste que cette grande manœuvre risque de plomber l’ambiance dans l’opposition au conseil, pendant plus d’un an. Elle pourrait aussi créer des tensions entre ces nouveaux colistiers, lesquels joueront peut-être des coudes pour se placer dans une liste ne pouvant pas dépasser les 23 têtes. Mais Jehanne Detrixhe y voit un avantage: "Au moins, les gens pourront panacher. Nombreux étaient les électeurs qui déploraient de devoir choisir des candidats au sein d’une seule liste. Chez nous, ils pourront choisir parmi trois groupes les gens qu’ils estiment capables de mener des dossiers pour Couvin."

En octobre 2024, les élections risquent finalement de se dualiser dans un combat entre les pro et les anti-Fontaine. "Je ne le pense pas, nuance la candidate bourgmestre. Eddy Fontaine ne s’en cache pas: son premier objectif, ce sont les élections régionales de mai, pas la Commune…" Maurice Jennequin, lui, le justifie en rappelant les mots du socialiste lors de la cérémonie d’installation en 2018. Eddy Fontaine avait alors dressé une description acerbe de chaque membre du collège. "Cela m’est toujours resté en travers de la gorge…"

Face à ce groupe, nous devrions donc trouver dans un an la liste Pep’s, celle d’Écolo et peut-être celle d’extrême-gauche. Sous le sigle du PTB ?