Beaumont : des pensions assurées pour les uns, trop de taxes pour d’autres

Excellent

C’est le bourgmestre Bruno Lambert ayant d’ailleurs les finances dans ses attributions qui se charge de présenter et commenter les chiffres des finances beaumontoises pour l’année 2022. Pour le premier beaumontois, une belle photographie de l’exercice comptable puisqu’au final, les recettes et les dépenses se soldent avec un boni de 370 000 €. Ce qui permet au bourgmestre d’envisager l’avenir avec sérénité mais aussi avec raison et prudence.

Un résultat qui a conduit le Collège à directement placer 250 000 € en fonds de réserve et de provisionner 80 000 € d’une part et 41 000 € d’autre part, entre autres pour assurer le 2e pilier des pensions. S’en suit une analyse plus détaillée de ce compte 2022 avec des chiffres et encore des chiffres qui passent au-dessus de la tête de bien plus d’un conseiller. Qu’en retenir ? Par exemple, les 4 110 000 € d’engagement pour le personnel et les 1 592 000 € pour le fonctionnement. Il faut savoir encore qu’en dépenses ordinaires, on a franchi la barre des 10 millions d’euros. En un mot comme en cent, pour Bruno Lambert, son Collège et tout le groupe ICI, la trésorerie beaumontoise se porte bien

Oui, mais…

Ce n’est pas tout à fait le même refrain pour les groupes d’opposition UNI et ARC, qui vont apporter pas mal de nuances par la voix de Geoffrey Borgniet (UNI) et Serge Delauw (ARC). Le premier cité se lance dans l’énumération de tout ce qui cloche à ses yeux, allant parfois pour cet exercice jusque dans le détail. Il reproche entre autres des non-valeurs non perçues depuis 1996 comme plusieurs dépassements budgétaires. À l’extraordinaire, il constate que seulement 14% des projets ont été réalisés.

Pour Serge Delauw, les observations sont plus générales. Il s’étonne par exemple des recettes IPP explosant soudainement alors qu’il n’en était rien dans les mois précédents. Et de reconnaître que si les chiffres sont bons, il n’en reste pas moins vrai que le citoyen est toujours visé par autant de taxes. Et de conclure: "Finalement, le citoyen contribue à l’enrichissement de la Ville". Au moment du vote du compte 2022, si à l’ordinaire c’est un oui unanime, par contre à l’extraordinaire, c’est oui pour la majorité ICI et l’opposition ARC, alors que le groupe UNI s’abstient.