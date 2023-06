Du 18 au 26 juin, la ville de Saint-Ghislain accueille la 37e édition de son "Festifolk", festival mondial de danses folkloriques. Un événement exceptionnel, fête de l’amitié, de la fraternité et l’occasion de découvrir de nouvelles cultures. Cette année, ce sont 14 groupes issus de 11 pays qui seront à l’œuvre.

Alors, pourquoi ne pas s’y rendre ? C’est ce qu’ont pensé les responsables du CCCA beaumontois en organisant un déplacement le samedi 24 juin prochain. Départ de l’Esplanade à 13 h 30 et retour vers 23 h 30 avec comme destination le spectacle "Couleur du monde" à 15h et "Tango et Malambo" à 20 h. En intermède, un repas typique argentin est proposé à 18 h. Le prix est fixé à 35 € par personne et on peut encore s’inscrire au 0497/272.533 (Anne) ou au 0478/ 791.698 (Marie-Claude), le paiement se faisant à l’inscription.

L’Uruguay au centre culturel

Les groupes se déplaçant aussi en dehors de ce festival, le CCCA a pris l’initiative d’inviter le groupe "Uruguay" au Centre Culturel de Beaumont le 30 juin à 19 h. Il est composé de 5 musiciens et 14 danseurs de la "Compania Contradanza", un ballet folklorique uruguayen qui a parcouru le monde ces 10 dernières années. Ça danse et ça chante des mélodies de la tradition sud-américaine. L’occasion d’apprécier, sur la scène beaumontoise, du tango, de la polka ou de la chimarrita, une danse de la région de Caneloes. L’entrée est fixée à 10 €, pas cher pour un si beau voyage ! Inscription au 0478/79 16 98 ou au 0473/31 88 68