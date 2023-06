Une fête multiculturelle ce jeudi 20 juin à l’école de promotion sociale de Couvin

"Depuis 2019, notre école organise des cours de français langue étrangère. Les cours étaient alors destinés aux résidents de Fedasil. Depuis le printemps 2022, quelque 60 Ukrainiens sont venus se greffer aux groupes initiaux, explique Chantal Dagneaux, directrice de l’école. En cette fin d’année scolaire, nous en comptons encore une quarantaine. Fiers de leur parcours et de leur parfaite intégration dans et en dehors de notre établissement, ces derniers ont souhaité, avec leurs deux enseignantes, Kassandra Guchez et Bénédicte Tamignaux, organiser cet événement multiculturel."