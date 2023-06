Une première qui a réjoui les enfants contraints quant à eux la veille, d’oublier la fête pour assumer leur devoir scolaire.

Peu avant 13h, sergent-sapeur en tête, les différents pelotons se sont engouffrés dans la cour de l’école, toujours de manière militaire pour le plus grand bonheur des enfants ayant juste fini de dîner.

Avec la complicité de la batterie et de la clique musicale qui s’en donnaient à cœur joie, les écoliers, des plus petits aux plus âgés, se sont glissés dans les rangs pour quelques tours de cour agrémentés de quelques fantaisies propres aux lundis de marche. Une surprise et un grand moment de bonheur pour les écoliers boussutois mais visiblement aussi pour les marcheurs. À coup sûr, l’an prochain, ils seront nombreux les jeunes écoliers à demander la permission pour marcher et ainsi entretenir la relève de la marche du Saint-Sacrement de Boussu.