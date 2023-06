Le bus Express Chimay-Charleroi cartonne

Le réseau TEC Express regroupe désormais les anciennes lignes des réseaux WEL, Conforto, Rapido, ainsi que de nouvelles lignes qui ont été

progressivement créées. Le système WEL n’était pas des plus faciles avec son obligation de réservation préalable, une tarification non intégrée au réseau TEC, design méconnaissable. Tout cela est maintenant du passé et l’utilisateur n’a plus que le seul TEC, avec 28 lignes express, pour choisir ses déplacements entre les zones rurales et les grandes villes de Wallonie.

En comparant les données des années 2021 et 2022, le succès est au

rendez-vous. L’évolution est en hausse continue sur l’ensemble de la période, avec logiquement des fréquentations moindres en période de

congés scolaires. Ainsi, en un an, la ligne Momignies – Chimay – Charleroi a plus que triplé sa fréquentation, passant d’environ 300 à plus de 1000 usagers par mois. Plus précisément, elle comptait 298 usagers mensuels en 2021, 1042 en 2022, et 2307 en mars 2023. De mars 2022 à mars 2023, c’est ainsi une augmentation de 165% de la fréquentation.

"L’entrée en vigueur de l’abonnement à 1 euro par mois pour les jeunes de 18 à 24 ans, à côté des seniors et des personnes sous statut BIM, autre initiative majeure du ministre, a logiquement encouragé cette augmentation" précise le député écolo Christophe Clersy dans un communiqué publié ce lundi 19 juin.

" C’est bien sûr un travail qu’il faut poursuivre, en poursuivant la promotion et le développement des lignes, mais également en ajustant certaines de celles-ci pour répondre encore davantage à la demande. Parfois, ajouter un arrêt sur le trajet peut permettre d’augmenter encore

l’attractivité sans affaiblir la vitesse de circulation, qui doit rester un atout du réseau " conclut-il.