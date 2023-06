Froidchapelle: Justine Henri gérera la bibliothèque fusionnée

Après avoir entendu plusieurs candidats, la Commune de Froidchapelle a engagé sa nouvelle bibliothécaire, qui aura la charge de gérer, non plus les deux bibliothèques communales, celle de Boussu et celle de Froidchapelle, mais bien cette dernière uniquement. Il faut savoir que pour obtenir la reconnaissance de la Province de Hainaut et ainsi pouvoir bénéficier de subsides, la Commune était dans l’obligation de fusionner les deux implantations de prêts de livres que comptait l’entité. Froidchapelle ayant une plus importante population ainsi que deux écoles a été imposé par la Province.