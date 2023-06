Carrière d'"Hemptinne/Saint-Aubin: Carmeuse annonce deux tirs d'explosifs

"Le permis d’exploitation prévoit la création de deux bassins de décantation pour recueillir les eaux de la carrière, explique Frédéric De Visscher, le secrétaire général chez Carmeuse. Nous avons entrepris ces aménagements mais nous avons rapidement atteint la roche. C’est pourquoi le recours à de l’explosif est nécessaire."

Sirènes mobiles

Sur le terrain, le carrier a déjà construit une voirie d’accès et aménagé des buttes tampons (5 m de haut) qui ont été verdurisées. L’hiver dernier, 80 arbres ont été plantés (Tilleuls, chênes sessiles, érables planes et sycomores), ainsi que 5 000 arbustes (aubépines, cornouillers, fusain, érables champêtres, viornes, églantiers, bourdaines, noisetiers, charmes). Les bassins de décantation constituent une nouvelle étape.

Carmeuse assure que ces tirs sont des opérations habituelles au regard de son activité et que toutes les précautions nécessaires sont prises pour qu’elles se déroulent en toute sécurité. Les voies d’accès proches de la zone de tir seront fermées 10 minutes avant le tir par les membres du personnel disposés aux alentours de celle-ci. En outre, des sirènes mobiles seront enclenchées trois minutes avant le tir afin d’éviter tout effet de surprise suite à la détonation.

"En juillet, nous devrions aussi créer une nouvelle butte tampon au sud de la future carrière, reprend Frédéric De Visscher. Puis nous attendrons les décisions du Conseil d’État avant d’aller plus loin."

Recours toujours pendants

De fait, plusieurs recours sont toujours pendants devant cette juridiction. En juin 2022, après deux ans et demi d’attente, un premier recours, introduit par la Commune de Florennes contre le permis octroyé par la Région wallonne le 25 septembre 2019 a été rejeté. Mais il en reste encore deux ! Le premier a été introduit par le Comité Anti-Carrière et aucune décision n’a été rendue. L’auditeur n’a même pas encore émis d’avis. Le second émane de la Commune de Florennes contre le projet de réouverture de la ligne de chemin de fer par Infrabel. Cette voie permettrait d’évacuer les pierres calcaires vers les installations de Carmeuse d’Aisemont par le train plutôt que par la route.

Dans ce dossier, l’auditeur a remis son avis: il est défavorable à Infrabel. Le permis demande qu’infrabel étudie la possibilité de créer un RAVeL le long de la ligne en question. Mais l’auditeur estime que cela pourrait entacher la validité du permis. Reste à voir ce que le Conseil d’État décidera, ce qui pourrait encore prendre de nombreux mois, voire davantage. En général, la décision tombe dans les six mois après l’avis de l’auditeur. On est déjà hors délai puisque l’auditeur s’est exprimé en octobre 2022.

États des lieux des biens terminés

En revanche, l’état des lieux des biens des riverains dans un rayon de 500 m autour de la future zone d’extraction a été réalisé. "Nous avions contacté 200 propriétaires pour les inciter à faire cet état des lieux à nos frais, rappelle le secrétaire général de Carmeuse. Une centaine d’entre eux a répondu positivement à notre proposition. Il s’agissait d’une obligation légale liée à notre permis. Si des dégâts devaient être constatés pendant l’exploitation, l’état des lieux constituera une base solide de discussion pour d’éventuelles indemnisations."

Quant au comité d’accompagnement où l’on trouve notamment des représentants de la Commune de Florennes, de Walcourt, et du CRAC, il se réunit régulièrement. La dernière rencontre date du 13 juin et a permis d’informer ses membres sur les deux tirs d’explosifs et l’avancement des travaux d’aménagements de la carrière.