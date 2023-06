Saint-Walhère à Gourdinne: "Les marches, ce sont nos vacances à nous" (photos)

Malheureusement, certains habitants ne voient pas les choses de cette manière et le réveil au tambour, dès 4h du matin, a provoqué une vive polémique sur les réseaux sociaux ce week-end. Tout le monde, y compris les autorités locales, a défendu, bec et ongles, le folklore et le maintien des traditions. "Que celui à qui ça ne plaît pas choisisse de résider une commune où le folklore est absent", a commenté la bourgmestre Christine Poulin (PS).

Le virus des marches

S’il y a ceux que le folklore dérange, il y a aussi ceux qui en sont mordus et qui constituent, heureusement, la majorité. Parmi ceux-ci, nous avons rencontré Jean-Philippe Set-Marie, de Fraire, et sa famille. L’ensemble du groupe participait, ce week-end, à la marche Saint-Walhère. "J’ai 63 ans et, cette année, j’aurai 60 ans de marche dans mon village de Fraire. Je participe à quatre marches par an et je considère ça comme mes vacances car cela représente un budget important", déclare-t-il. "J’essaie d’inculquer le virus des marches et de nos traditions à ma famille et j’y parviens assez bien puisque mon épouse, mes deux enfants, mon petit-fils, mon beau-frère et mon gendre marchent à mes côtés ce week-end", poursuit-il.

"Ce que j’apprécie dans les marches, c’est l’ambiance, les retrouvailles entre amis, la convivialité et toutes ces valeurs n’ont pas de prix, selon moi", conclut-il avant de prendre une pause bien méritée au moment du repas de midi.

Des médailles

"Cette année, nous avons décidé de remettre une médaille à chaque marcheur à l’occasion du 60e anniversaire du comité de la marche", explique l’adjudant Claude Desutter.

La particularité de la marche de Gourdinne réside dans le fait que la statue de saint Walhère est portée par les agriculteurs du village, parmi lesquels Pierre Delmarche et, depuis trois ans, son petit-fils Martin Ravyst. Pour le Tour du Grand Chêne qui clôture la première partie de la procession, le saint est traditionnellement porté par des membres de la famille Charlier parmi lesquels André, son fils Aurélien, Luc, Michel ou encore André Mus. L’après-midi, la marche était accompagnée par la fanfare royale L’Avenir d’Hanzinne. Lundi, après la messe de la jeunesse, l’abbé Appolinaire a béni les tracteurs agricoles depuis le parvis de l’église. Saint-Walhère est donc bien invoqué pour la protection du bétail et, par extension, par les agriculteurs. À l’heure actuelle, il reste trois fermes en activité à Gourdinne.