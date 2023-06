Rièzes, havre de paix pour les personnes électrohypersensibles

"L’objectif de ce rassemblement est d’une part le souhait de tous de sortir de notre quasi-isolement social dû au fait que nous avons une intolérance aux ondes électromagnétiques. C’est-à-dire, toutes les nouvelles technologies comme les micro-ondes (radiofréquences), la téléphonie mobile (téléphones portables, smartphones, antennes-relais, wifi, téléphones domestiques sans fil DECT, Bluetooth,…). D’autre part, c’est aussi l’occasion de partager nos petites solutions pour améliorer notre quotidien", explique David Steinmetz, président de "Ma vie en mode avion".

Ce syndrome peut se déclarer soit après une exposition accidentelle massive, soit après une exposition chronique plus modérée à des champs électromagnétiques. L’un des obstacles majeur des EHS est le manque de visibilité et de reconnaissance de leur handicap vis-à-vis du monde politique. À tous les échelons de pouvoir, rares sont les politiques informés de la problématique bien que l’EHS est une pathologie reconnue et décrite par l’OMS. En Suède, elle a même acquis une reconnaissance officielle comme altération fonctionnelle, et est considérée au Canada comme une sensibilité environnementale.

C’est pour cette raison que cette seconde édition avait une portée européenne avec la présence de l’attaché parlementaire de l’eurodéputée Michèle Rivasi, ainsi que l’association faîtière Europeans for Safe Connections (ESC).

"Sans préjuger d’actions futures, il est maintenant nécessaire d’user d’une pédagogie active au niveau de notre pays et au niveau européen. Car de l’aveu même de la quasi-totalité des députés fédéraux et européens, la méconnaissance du problème est totale alors que 5% de la population sont atteints de symptômes à des degrés divers", continue David Steinmetz

Il est pourtant un bourgmestre belge qui a pris l’initiative de décréter la mise en place d’ une zone presque blanche pour accueillir des EHS sur le territoire de la commune de Tintigny, au centre de la Province du Luxembourg.

Benoît Piedbœuf a reçu les requêtes de Kristien Pottie, comédienne, scénariste et animatrice, qui a fui la ville de Bruxelles pour des raisons de santé: "Lorsque je suis arrivée à Tintigny, dans un habitat groupé, j’ai expliqué mon électrohypersensibilité aux autres résidants. Ceux-ci ont de suite proposé de m’aider en réduisant leur utilisation, voire en débranchant un maximum de leurs appareils connectés. Par ailleurs, suite à un entretien avec le bourgmestre, celui-ci a fait décréter une zone blanche, sans antenne GSM, dans mon quartier. Jusqu’à quand cela tiendra, je n’en sais rien, mais je l’en remercie et le félicite pour son initiative car je peux à nouveau vivre à peu près normalement."

Le travail d’information et de sensibilisation est long et difficile malgré les rapports médicaux déposés par d’illustres scientifiques qui tirent depuis longtemps le signal d’alarme. Mais là où les intérêts financiers sont énormes, l’humain passe trop souvent, voire toujours au second plan.

Et pourtant, sur le plan technique, il existe tout simplement la connexion filaire pour éviter et donc supprimer l’émission de nombreuses ondes électromagnétiques.