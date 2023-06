Max Rodhain pour la 17e d’Action Sculpture dans le Parc de Nismes

La mise en bouche a débuté par un concert très apprécié de la Fanfare de Nismes sous la direction de son chef Philippe Delcroix.

Philippe Bultot, président d’Action Sud a ensuite fait une allocution rappelant que le projet Action Sculpture était maintenant définitivement inscrit dans les paysages du Sud-Namurois et du Sud-Hainaut, faisant le pari original de combiner art contemporain et ruralité alors même que la création contemporaine a été clairement inscrite dans un imaginaire urbain et que les institutions de légitimation, galeries, écoles, espaces d’exposition, sont traditionnellement concentrés dans les grandes villes.

Le projet Sculpture mobilise plus d’une centaine de personnes, services administratifs et techniques communaux, centres culturels, offices de tourisme, écoles et associations travaillant collectivement pour proposer aux habitants de notre région et à ses visiteurs le plus important réseau belge, voire européen, de sculptures monumentales contemporaines, tant par le nombre d’œuvres présentées que par le nombre de communes associées.

Rien de cela ne serait possible sans les artistes, Brigitte Danse, Didier Leemans, Vincent Strebelle, Philippe Hoornaert, Laurent Berbach, Luc De Man, Jacques Iezzi, Jean-Guy Closset, Félix Roulin, Jean-Claude Saudoyez, et Max Rodhain qui expose cette année dans le Parc de Nismes.

D’autres ont contribué au succès d’Action Sculpture et en sont sortis: Vincent Treu, Daniel Fauville, Philippe Gourier, Hilda Bogaert et Jean Morette. Philippe Bultot, au nom du Centre Culturel Action Sud les a cités et les a remerciés pour leur participation.

Gaëtan Dubois, échevin de la Culture, a ensuite présenté le sculpteur Max Rodhain avant de faire le tour du magnifique Parc de Nismes et de découvrir ses œuvres.

Originaire de Nancy, c’est dans l’entreprise familiale qu’il apprend son métier de carrossier-constructeur. Dans son activité professionnelle, il a donc manipulé le métal et un jour, il a décidé d’utiliser ce matériau pour en faire des sculptures. Ses œuvres sont inspirées de la nature, des feuilles, des arbres mais aussi sur l’invisible, ce qu’on ne voit pas, comme les tourbillons, les tornades ou le mouvement du vent.

"Du fer froid, anguleux, ce matériau dont on fait les armes et les canons, j’aime en faire quelque chose qu’on a envie de toucher, d’agréable à caresser ", nous dit Max Rodhain.

À l’issue de cette séance académique, le public a pu s’imprégner, au kiosque, de musique et de poésie émanant du concert d’Antoine’S, un talent régional.

Le parcours des sculptures monumentales en plein air se trouve sur 11 communes différentes: Cerfontaine, Chimay, Couvin, Doische, Florennes, Froidchapelle, Momignies, Philippeville, Sivry-Rance, Viroinval et Walcourt. Elles sont à découvrir toute l’année gratuitement.