Un Jardin Thuintorial sous le centre culturel de la Haute Sambre

Dans un grand bac la vie prend forme et se transforme. Nous sommes dans le jardin urbain et Anaïs Neyman, l’animatrice du centre culturel nous guide dans les différents paliers des jardins suspendus désormais rebaptisés "Le jardin Thuintoral". Accolés à la colline et de par leur exposition plein sud, les différents niveaux jouissent d’un ensoleillement optimal, propice au développement et à la croissance de la flore et de l’espèce végétale. Un espace est dédié aux bains de teinture et au séchage sous forme d’arche de bienvenue.

Un étage plus bas, on accède au jardin ancien. Autour de la cabane du parcours Fluide qui se tient fièrement haut perchée face à la vallée, on retrouve des arbres fruitiers. C’est un symbole de stabilité. Une nouvelle volée d’escaliers de pierre nous mène au jardin anglais où des graminées, des vivaces et des arbustes fleuris envahissent le jardin anglais. "Ce jardin est un lieu public, accessible à tous durant les heures d’ouverture du centre culturel", explique Anaïs "Les plantes et fleurs qui y sont cultivées nous permettent de développer des teintures végétales, un art basé sur la connaissance de ces plantes. Nous développons un labo tinctorial où nous fabriquons nos propres couleurs".

Dans le cadre de "Imagine Thuin"

Le projet est né suite à l’appel à projet "Imagine Thuin". Sa vocation est de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes au respect de l’environnement grâce à des animations pédagogiques, culturelles et artistiques.

Lors de la journée inaugurale, il fut ainsi question de tataki-zomé sur tote-bag, de drapeaux de prières tibétains, d’étendards en shibori et de réalisation d’encres végétales au cours des ateliers organisés. Un spectacle de marionnettes avait sensibilisé les plus petits.