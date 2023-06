Thuin: un nouvel Eden, entre Terre et Sambre (+ photos)

L’Espérance est un centre de postcure pour addiction à l’alcool situé à Thuin à la Maladrie. "Nos patients restent chez nous entre 3 mois et un an pour des séjours en postcure. Le Centre héberge 35 résidents âgés de 20 à 60 ans. L’alcool touche aussi bien les femmes que les hommes et toutes les professions. Ça peut arriver à tout le monde et la crise sanitaire a d’ailleurs fait énormément de dégâts à ce sujet. À l’Espérance, on leur propose une série d’ateliers pour les occuper. Chacun s’implique à son rythme. Je recherchais un endroit extérieur et proche de L’Espérance où ils auraient pu se poser. C’est donc suite à l’appel à projet de la Ville dans le cadre du"Plan de Développement Durable, Imagine Thuin"que nous nous sommes lancés dans l’aventure" raconte Catherine Delmotte, éducatrice.