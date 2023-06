Des chemins et sentiers qui incitent à la balade à Villers-le-Gambon

On le comprend, les membres du Collectif sont engagés et déterminés. D’ailleurs dans leurs projets, on peut relever la réouverture de la portion de chemin situé entre Vodecée et la rue des Barraques de Philippeville, ce qui constituerait un cheminement alternatif complet entre Philippeville et Rosée. Autour d’un verre bien mérité après ces 10 km sous le soleil, on se prend même à rêver de la mise en place tant attendue d’un pré-RAVeL entre Doische et Florennes.