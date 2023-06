Un riverain interpelle le collège de Sivry-Rance sur la réouverture des "sentiers perdus"

L’usage perdu des sentiers

En consultant l' "Atlas des voiries vicinales de 1841", on peut retrouver les sentiers existant à l’époque. Avec l’évolution des moyens de déplacement, un grand nombre de ces sentiers reliant des quartiers n’ont plus été fréquentés, n’ont plus été entretenus et sont peu à peu tombés dans l’oubli. Certains ont même été "confisqués" par l’un ou l’autre voisin.

Pour une mobilité douce

Lors de l’exposé de sa démarche, M. Roosens a repris quelques sentiers devenus incomplets dans l’ancien village de Rance. Tel le sentier 62 allant de la Grand-rue à la rue du Calvaire: "Il permettrait un accès piéton aux étangs et aux sentiers qui en partent, notamment vers l’Arbre des 4 Frères ou vers un point de vue repris dans l’itinéraire consacré à Sim Liénard".

Il mentionne également le sentier 67 de la rue des Déportés à la Wastenne, ou encore les sentiers 48 et 50 pour "une circulation entre la Verrerie, la Rue Fregette et la Grand-rue sans emprunter la route nationale."

Dans sa réponse, le collège communal signale à M. Roosens l’existence d’instances communales comme le PCDN (Plan communal de Développement de la Nature) ou la CLDR (Commission Locale du Développement Rural) et l’invite à incorporer ces structures ouvertes aux citoyens. Il rappelle aussi que la réouverture de sentiers se heurte aussi à la mauvaise volonté de certains, et qu’il faut alors entamer des procédures judiciaires coûteuses.

En terminant son interpellation, M. Roosens souligne la fin de la prescription extinctive des sentiers depuis 2012 suite à un décret de la Région wallonne. Celui-ci établit qu’une personne ne peut plus revendiquer la propriété ou la suppression de la servitude d’un chemin non utilisé par le public pendant plus de trente ans.

Il évoque aussi le Vade-Mecum édité par l’ASBL Chemins de Wallonie à l’usage des communes, un outil intéressant pour la gestion des sentiers.