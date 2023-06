Un nouvel ouvrage d’Aurélie Collin, publié par souscription

Son objectif et de le terminer pour la fin de cette année mais pour parvenir au bout de son projet, elle lance un appel aux soutiens financiers: "Je propose de réserver son livre afin que je puisse lancer son impression dès la fin de l’écriture. Tout ça coûte de l’argent, et pour ceux qui souhaitent participer à son lancement, j’ouvre déjà les précommandes ou des dons (sans le livre), des précommandes (19 €: livre + Dédicace + accès groupe FB), ou des autres formules plus généreuses (25 €: idem 19 € + accès à une de mes conférences ; 40 €: idem 25 € + coaching mental ; 50 € et plus."

infos au 0495 76 48 92

Une fois le livre publié, Aurélie Collin compte poursuivre l’aventure lors de conférences et avec une version "student" de son propos.