Philippeville: huit projets de biodiverCité

La Commune de Philippeville est inscrite dans cette dynamique depuis plusieurs années. Un agent communal est chargé du programme BiodiverCité au sein de l’administration communale. Un subside de 12 500 € émanant de la Région wallonne est ainsi prévu pour l’année 2013, entre autres pour la concrétisation des fiches projets en faveur de la nature.

Une réunion citoyenne

"Une réunion citoyenne s’est déroulée le 26 avril dernier à ce sujet, explique Karl Bondroit, le coordinateur de BiodiverCité pour la Ville de Philippeville. Elle a rassemblé une trentaine de personnes, ce qui est très positif. Cela a permis de relancer la machine après les années Covid qui ont marqué un coup d’arrêt en raison de la difficulté de réunir les gens. Au total, huit fiches projets sont sur les rails. Elles ont été validées voici peu par le collège communal avant d’être transmises à la Région wallonne pour validation. Nous devrions obtenir la réponse en novembre ou en décembre. Nous sommes éligibles et bien dans les clous !"

Deux projets ont trait à l’aménagement d’un verger communautaire. Le premier, à Jamiolle où, dans le cadre de précédents appels à projets BiodiverCité (en 2021 et 2022), 26 arbres fruitiers et une haie ont déjà été plantés rue de la Machine. Sur ce terrain près du centre du village, 16 fruitiers haute-tige supplémentaires et une haie de petits fruitiers (framboisier, groseillier…) sont prévus. Le site de pâturage pour les moutons sera agrandi. Coût estimé de l’ensemble: 5150€. Le creusement d’une mare est aussi envisagé sur fonds propre.

Un second verger communautaire sera créé à Samart, sur un terrain communal pour la somme de 900 €. Un verger constitué de six arbres fruitiers de variétés anciennes et rustiques, d’une haie de petits fruitiers, d’un alignement de 15 saules têtards et d’une mare est programmé.

"En plus de créer de la biodiversité, nous espérons que les villageois s’approprieront ces lieux pour y organiser différentes activités, insiste Karl Bondroit. Les fruits seront à la disposition de la collectivité en vue de leur valorisation."

Un oiseau emblématique

Emblématique de nos cours d’eau, le cingle plongeur souffre de la prolifération et de la prédation du raton laveur (espèce invasive) sur ses nichées. Douze nichoirs équipés d’un système anti-prédation vont être posés, au printemps 2024, le long des principaux cours d’eau de l’entité. D’autres nichoirs de ce type ont déjà été installés à Viroinval.

Un autre oiseau bénéficiera du programme BiodiverCité philippevillain: la tourterelle des bois, actuellement sur la liste rouge des oiseaux menacés de Wallonie. Sur cinq sites (parc de la Vignette à Surice, sentier n° 14, verger de Jamiolle…), des bandes fleuries de plantes sauvages fourniront des graines aux tourterelles entre juin et août.

Enfin, des travaux de réouverture d’une prairie du Molinion à Succise des prés (des prairies aux sols très humides en hiver et très sec en été) à Roly seront poursuivis, de même que deux distributions d’arbres à Philippeville.

"Toutes ces actions ne pourraient être menées sans la collaboration et l’expertise scientifique du Parc Naturel Viroin Hermeton, du cercle des Naturalistes de Belgique ou encore du DNF", tient à souligner Karl Bondroit.