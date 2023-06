Jamagne: quand les abeilles renseignent sur la biodiversité

C’est dans ce cadre que la réunion d’information du 27 juin se tiendra. Elle aura pour but de présenter les résultats d’une seconde année de mesures environnementales réalisées sur le pollen récolté par les abeilles du village. Lors de cette soirée, les organisateurs recueilleront également les impressions et les avis des participants, afin de décider quelle orientation donner au projet. Chacun peut ainsi agir et apporter sa pierre à l’édifice. Cette invitation est ouverte à tous citoyens intéressés par ce projet.