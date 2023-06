Des travaux à la pelle dans l’entité de Beaumont

Rénovation routière

Et de commencer par Leval-Chaudeville et le chantier de la rue du Bas de la Motte. Une liaison partant du bas du village pour rejoindre les hauteurs au niveau de la route de Grandrieu au lieu-dit le Falin. Cette route est surtout importante lors des grandes manifestations beaumontoises et sert de possibilité de délestage pour les usagers venant de Mons et souhaitant rejoindre le sud de la Botte ou la France, quand le franchissement de la Grand-Place est impossible (carnaval, Charles-Quint,…). Raclage, pose d’un tarmac, installation de bordures, d’emplacement d’évitement, ces travaux ont connu des longueurs dont les riverains ont particulièrement souffert. Ajouter à cela les travaux d’égouttage et on comprendra que tout cela a exigé des semaines et des mois supplémentaires. Mais voilà, tout vient à point à qui sait attendre et la rue du Bas de la Motte est totalement opérationnelle. Ce chantier présente une ardoise de 560 000 € qui, grâce aux subsides, ne coûtera que 315 000 € à la Commune. À noter que les travaux d’égouttage ont été totalement pris en charge par le SPGE.

Deux autres chantiers sont toujours en cours, la chaussée Brunehaut à Strée et la liaison Solre-Saint-Géry – Renlies. Tout cela avance significativement. Le premier dossier cité dans le cadre des voiries agricoles se montait à 220 000 € pour les routes et 45 000 € pour les plantations avec subsidiation à hauteur de 200 000 €. Pour le second chantier, il se fait sur fonds propres, un peu plus d’un kilomètre pour 327 000 €. Des travaux routiers, toujours des travaux routiers, mais il faut savoir que l’entité de Beaumont compte pas moins de 350 km de routes.

Toujours en cours également, au chemin de Buse, l’ancien site du foot beaumontois. Il y est question de corriger la pente du terrain pour rendre le site plus approprié à la pratique sportive et ce spécialement pour les jeunes. On ne pouvait oublier Beaumont Padel, maintenant bien opérationnel, une initiative certes privée mais à laquelle la Commune a apporté son soutien.

Puis il y a l’avenir: le Collège vient de valider le projet de rénovation de la Tour Salamandre d’une part, et d’autre part, il a signé une convention de collaboration entre Ville, CPAS et l’ISPPC, étape indispensable à la construction d’une nouvelle infrastructure dédiée aux aînés.