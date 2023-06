L'Institut technique de Rance reçoit un véhicule neuf pour que les étudiants s’exercent sur les dernières technologies

Lors d’une petite cérémonie marquant l’événement, Mme Sarah Koulicher, la directrice de l’Institut technique de Rance, a narré la petite histoire de cette démarche entreprise par les instances de l’école: "Un beau jour, un professeur de mécanique automobile se dirige vers les bureaux de la directrice et du chef d’atelier avec une idée folle: obtenir une voiture neuve tout en précisant, sous les yeux effarés du comptable, que celle-ci pourrait être offerte !". Et c’est ainsi que les démarches, "dans une lettre rédigée dans le meilleur allemand", sont effectuées auprès de la firme basée à Munich en Bavière. La missive retient l’attention des dirigeants allemands et l’ITCF David Lachman se retrouve inscrit dans la liste de bénéficiaires de véhicules neufs de la zone Belgique-Luxembourg.

Et ce mardi, une voiture BMW neuve a été livrée à l’Institut technique David Lachman de Rance. Ce modèle didactique de la Série 5 est offert par le groupe BMW Belux afin "de permettre aux élèves de l’ITCF de travailler avec les technologies les plus récentes et les plus durables" Ce cadeau fait partie d’un projet du groupe automobile qui "offre pas moins de 20 BMW et MINI flambant neuves à des écoles techniques du Belux." Dans le cadre de cette formation, élèves et professeurs auront un accès au logiciel de diagnostic et de dépannage de la firme.

Le don n’est pas que caritatif puisqu’il permettra aussi aux concessionnaires de recruter des stagiaires et futurs collègues dûment formés aux dernières technologies embarquées dans les véhicules neufs.

"Merci au professeur audacieux"

La BMW a été découverte par les élèves devant la délégation de BMW Group Belux, les représentants de la Communauté française, MM. Manuel Dony, directeur général des personnels, Bernard Jonckers, préfet de zone, Philippe Maes, directeur adjoint et Mohamed Nalbou, chef d’atelier, l’échevin de Sivry-Rance François Ducarme et bien sûr le professeur "audacieux" qui a initié le projet, Nicolas Scohy.

Le verre de l’amitié et des petites gâteries de la section hôtellerie ont clôturé l’événement.