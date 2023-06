Couvin-Walcourt: une aire de repos et trois de covoiturage sur la N5/E420

Walcourt et Couvin prioritaires

"La demande de permis d’urbanisme est en cours et le démarrage du chantier, sous réserve de la bonne finalité des expropriations et des marchés publics, est prévu dans le courant de l’année 2024". précise Philippe Henry. La réalisation d’un autre parking à hauteur de Roly est également envisagée. Son étude est intégrée dans un marché d’études relatif à la réhabilitation et sécurisation du tronçon de la N5/E420 de Samart à Frasnes.

Pour le covoiturage, depuis l’année dernière, une liste de sites prioritaires pour de nouveaux parkings de covoiturage a été établie par l’administration. Les sites de Walcourt et de Couvin y figurent en tant que priorité élevée. Suite à un appel à projets lancé dans le cadre du programme FEDER 2021-2027, le Gouvernement a ainsi approuvé, le 20 avril, une liste de projets cofinancés.

"Parmi les projets retenus, un projet de réseau de covoiturage en Province de Namur, mis en œuvre par le SPW Mobilité et Infrastructures, impliquera l’aménagement, entre autres, de deux nouveaux sites de covoiturage, à Walcourt-Somzée à hauteur de la route des Barrages et à Couvin à proximité de l’échangeur entre la N5 et l’E420", reprend le ministre.

Il ajoute qu’un autre site sera disponible pour les navetteurs à plus brève échéance, puisqu’une convention de mise à disposition a été conclue avec un partenaire privé, à Mariembourg, pour la mutualisation de places de parkings au profit des covoitureurs.