Une marche sacrement caniculaire à Boussu-lez-Walcourt (photos)

Mais plus de nourriture, c’était surtout de boissons dont chaque membre de la troupe avait bien besoin. La raison, on s’en doute, la canicule qui écrasait le village durant les trois jours d’hostilités. Les cantinières étaient bien sûr au four et au moulin avec leurs tonneaux, mais chacun trouvait aussi le moyen de se ravitailler en eau fraîche.

Le cérémonial traditionnel était bien encadré par les forces de la zone de police Botha pour sécuriser le parcours passant par la route nationale. Il a aussi été quelque peu chamboulé, avec une rentrée soudain surprise par une belle averse, contraignant les participants à se réfugier sous le chapiteau.

Cette averse a eu le mérite de faire baisser légèrement la température, sans décourager le moins du monde soldats et officiers.

Le lundi, le maître du ciel était à nouveau de service pour accompagner les valeureux marcheurs pour leur dernière sortie de 2023 sur leurs terres.