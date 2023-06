Un bivouac issu d’une formation en tourisme

Le 27 juin prochain, les stagiaires présenteront le fruit de 6 mois de travail. Pendant une journée, les participants suivront les pas de Saint Roch le long du RAVeL. Les élèves animeront un atelier sur les plantes comestibles, les plantes médicinales, les animaux de nos régions, la découverte du folklore, un pique-nique champêtre, et réservent d’autres surprises à leurs visiteurs. Cet exercice de terrain a pour objectif le développement de la capacité de travailler en équipe, la responsabilisation de chacun, la confiance en ses capacités… "Cette formation m’a permis de me dépasser, de me remettre en question, de reprendre confiance en moi et de trouver le métier qui me convient le mieux", explique une des stagiaires. Ce projet touristique et culturel a aussi pour but la valorisation du patrimoine local avec l’appui de formateurs tous actifs dans le milieu.

En pratique

Journée d’animations de 8 h 30 à 16h avec pour thème la découverte de Thuin, de sa faune et sa flore et de son folklore. Prix: 35 euros par personne, petit-déjeuner, dîner et verre de l’amitié inclus. Réservation obligatoire avant le 16 juin.

Infos et inscriptions: https://www.facebook.com/BivouacenThudinie, 071 59 19 49, info@cet-ASBL.be