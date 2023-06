Zoning de Mariembourg: une extension pour 2026

Le Bureau Économique de la Province et le GECO ont invité les entrepreneurs de la région à faire le point sur une série de dossiers économiques, ce mardi après-midi. Et en tête des attentes des PME locales, il y a l’extension du zoning de Mariembourg, dont on parle depuis une vingtaine d’années. Après l’enquête publique de l’automne dernier, l’arrêté du gouvernement wallon est attendu dans les prochaines semaines pour entériner la modification du plan de secteur.