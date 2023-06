Les objectifs de l’opération sont multiples mais ils tournent autour d’un même dessein: faire des lieux un endroit où le social prime, plus que l’économique. Mais néanmoins, l’opération doit rester financièrement viable et, vu les prix actuels des matériaux et l’ampleur de la tâche, la coopérative lance un appel à l’aide, tous azimuts.

La gare devrait comprendre quatre parties bien distinctes, que nous décrirons en partant de la droite lorsque l’on est sur le parking:

– Dans la partie de droite, quatre logements à prix sociaux: deux de trois chambres et deux d’une seule chambre.

– Dans la partie centrale, un espace dédié aux associations avec des bureaux et une salle polyvalente. Ces locaux serviront notamment à l’accompagnement social des gens hébergés dans l’ancienne gare.

– À gauche, cinq kots destinés à des jeunes sans adresse suite à un conflit familial ou en manque de moyens pour se lancer dans la vie active. Ils seront gérés par l’AMO Le Ciac, de Couvin, qui se chargera de l’accompagnement et de la guidance des locataires.

– À l’étage au centre: un espace pour l’accueil de groupes, d’une trentaine de lits, pour des mouvements de jeunesse ou des étudiants de l’ULB en stage à la campagne.

En achetant la gare et en se lançant dans le projet, plusieurs associations et particuliers se sont groupés: l’ULB, des musées de Treignes, le Relais Verlaine et le CIAC de Couvin. Mais au-delà des 200 000 euros investis dans l’achat du bien, ce qu’il faut financer, c’est sa rénovation et là, la tâche s’annonce très difficile: "Les châssis ont été remplacés, pour une centaine de milliers d’euros. Mais on a appris qu’il fallait entièrement rénover toute la toiture, en l’isolant. Puis viendront les travaux d’aménagement intérieurs", nous explique Marie-Eve Dimidschstein, animatrice du projet.

Au total, le budget nécessaire est estimé à un million. Sans compter les inévitables surprises auxquelles s’attendre lorsque l’on rénove un bâtiment ancien.

La coopérative lance donc un grand appel à l’aide auprès de la population en suggérant trois moyens de participer activement au projet:

– Contribuer financièrement par des dons, via le crowdfunding lancé cette semaine sur Kisskissbankbank.

– Donner un coup de main sur le terrain, lors du chantier qui débutera cet été. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les niveaux. Des informations peuvent être obtenues à l’adresse garedetreignes@gmail.com ou par téléphone au 0490/460 341.

– Investir dans la coopérative en devenant coopérateur par l’achat d’une ou de plusieurs parts de 500 €. Un appel à souscription est en cours.

Un projet social et patrimonial

De la bonne réussite de cette transformation dépend évidemment la mise en œuvre d’un objectif social, mais aussi la sauvegarde d’un élément important du patrimoine local.

Construite en 1902, la gare de Treignes était une gare frontalière importante, jadis. Son architecture et sa taille en font l’unique gare-frontière de type "1895" dans le pays. Ce modèle de station a en effet été abondamment construit dans le pays dès la fin du XIX mais jamais pour une gare frontière, ce qui nécessitait de dédoubler le logement de fonction du chef de gare d’un même dispositif pour le chef de douane. Symétriques, ces deux logis encadrent un long bâtiment de 11 travées, unique parmi les gares du pays. "À l’intérieur, nous comptons conserver des éléments qui témoignent du passé du bâtiment, comme les guichets", nous glisse Marie-Eve Dimidschstein.

crowdfunding: https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/sur-les-rails-scwww.facebook.com/SurLesRailsSCgaredetreignes@gmail.com www.surlesrails.be