Florennes-Couvin: une alimentation saine et durable avec la caisse de solidarité de CoopESEM

Dans ce cadre, CoopESEM a répondu à l’appel de la cellule "Manger demain" de la Région wallonne. Par le biais de divers mécanismes, l’objectif est de soutenir l’ "achat en circuit court en vue de renforcer la transition vers un système alimentaire durable et l’accès à une alimentation bio, en vrac et/ou en circuit court pour tous". L’un des systèmes proposé prend la forme d’une caisse de solidarité.

Appel à la générosité

"Nous avons décidé d’en faire profiter deux structures de la région avec qui nous entretenons déjà de nombreux contacts ces dernières années, souligne Catherine Massard, chargée de mission pour CoopESEM. Il s’agit d’une part du CPAS de Florennes et, d’autre part, de l’ASBL Solidarités plurielles de Mariembourg. La caisse de solidarité mise en place par la cellule"Manger demain"de la Région Wallonne permettra à ces deux organismes de s’approvisionner plus facilement en produits locaux de qualité auprès de notre coopérative."

Depuis deux ans et demi déjà, le CPAS florennois organise, tous les 15 jours, une distribution de fruits et légumes locaux à 75 bénéficiaires. Cette action du CPAS va plus loin qu’une simple distribution puisque des ateliers de cuisine, de conservation… sont également mis en place pour et avec les bénéficiaires.

Quant à l’ASBL Solidarités plurielles, elle a été créée en 1988 afin de faire face à la pauvreté croissante dans la région. Elle propose divers services d’action sociale: service social général, distribution de colis alimentaire, médiation de dettes, jardin partagé. En matière d’aide alimentaire, l’association a mis sur pied une épicerie sociale et depuis novembre 2022 et un restaurant social nommé "L’assiette du cœur".

Chèque de fidélité

"La caisse alimentaire permettra d’améliorer la qualité des produits proposés, principalement à l’épicerie sociale, insiste Catherine Massard. Avant d’envisager de nouveaux partenariats avec d’autres acteurs sociaux, nous allons attendre afin de voir comment ces deux premières collaborations se déroulent."

Pour financer cette caisse, il sera fait appel à la générosité des clients de CoopESEM. Dès le samedi 17 juin, il sera possible d’ajouter 1 € (ou plusieurs) à sa commande en ligne CoopESEM en cliquant sur le produit "Caisse de solidarité – bon de soutien". Autre possibilité d’aider l’opération: des tirelires seront disponibles sur chacun des huit points de retrait de CoopESEM afin d’y glisser des dons.

Chaque euro versé à la caisse de solidarité sera doublé par la Région Wallonne jusque juin 2024 et pour un montant maximal de 7 300 €. Après cette date, CoopESEM devra se débrouiller seule.

"Cet été, nous mettrons en place un second mécanisme de soutien à l’achat en circuit court, ajoute encore la chargée de mission. Cela s’effectuera par le biais de chèques de fidélité pour fidéliser notre clientèle et la conforter dans son choix d’acheter des produits locaux. Des ristournes par tranche d’achat seront proposées. Cette réduction sera prise en charge par la Région wallonne."

Un léger tassement dans les commandes

Par ailleurs, la coopérative intersambriomosane entend poursuivre son développement, même si elle doit faire face à un léger tassement des commandes ces derniers temps, suite à la série de crises: Covid, inflation, Ukraine… "Nos centres de retrait historiques de Florennes, Gerpinnes, Philippeville et Gourdinne fonctionnent bien, constate Catherine Massard. Mais nous peinons à trouver de nouveaux clients pour nos points ouverts plus récemment, à savoir Couvin, Villers-deux-Églises, Mettet et Matagne-la-Petite. Nous allons faire en sorte qu’ils soient davantage connus de la population locale qui, souvent, pense à tort que nos produits sont plus chers qu’ailleurs. À qualité égale, je les invite à comparer les prix sur notre site."

Site: www.coopesem.be Page: https ://www.facebook.com/CoopESEM Mail: infocoopesem@gmail.com