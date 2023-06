44 binômes pour la Dictée à 4 mains au Centre culturel de Chimay

Cette fois, c’est une poésie "En sortant de l’école" de Jacques Prévert qui sera dictée. Liloo Allard et sa mamy Renelde Dumont, toutes deux de Froidchapelle, sont fin prêtes pour l’exercice: "A l’école, nous faisons une dictée toutes les semaines et j’aime bien cela", confie l’élève de 5e primaire. Quant à sa grand-maman, elle n’a pas spécialement revu ses règles orthographiques: "Avoir une bonne orthographe, selon moi, est toujours très important. Durant ma vie professionnelle, je recevais parfois du courrier venant d’un ministère avec des erreurs orthographiques et j’étais toujours choquée que l’auteur du courrier ne prenne pas la peine de vérifier l’orthographe. Je trouve cela d’une grande impolitesse. La lecture est la base de la maîtrise de l’orthographe usuelle. Pour ma part, je salue l’initiative du Centre culturel de Chimay qui me permet de participer à une activité intergénérationnelle éducative avec ma petite-fille."

Cette année, contrairement aux éditions précédentes, c’est un film d’animation projeté sur un écran géant qui sert de mise en bouche et de première lecture de la poésie. Avec la méthodologie toute professionnelle, le maître de cérémonie dicte alors les vers de Jacques Prévert. On perçoit la concentration, parfois un petit doute, voire une légère tension dans le regard des binômes constitués spécialement pour le concept de l’événement. Chaque enfant étant accompagné d’un parent ou de toute autre personne, pour l’épauler dans la vérification orthographique de la première partie du texte. La seconde partie, quant à elle, étant assumée uniquement par l’enfant.

Dans le public, des parents, grands-parents et les enseignantes des 13 écoles représentées. Quelques-unes se prêtent au jeu. Au terme de la dictée de la poésie, pendant que le jury de correction se met à l’œuvre, les enfants illustrent par un dessin le texte de la dictée qui doit impérativement faire référence à 3 mots du texte dicté. Quant aux adultes, c’est le texte "En bonne crasse pinte" de notre chantre wallon, Julos Beaucarne, qu’ils doivent franciser, pour le plus grand amusement de tous.