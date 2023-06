Une inauguration haute en couleurs pour la nouvelle école de l’Heureux abri à Seloignes

Raser et construire

Jusque décembre 2020, l’école était le dernier service de l’institution encore hébergée dans le bâtiment historique de la rue de Beauwelz, aujourd’hui quasiment rasé. "Malgré les efforts constants d’entretien et de réparation, cet édifice arrivait à la fin de sa vie", ajoute-t-elle avant de poursuivre: "La vétusté palpable et les conditions d’accueil précaire n’empêchaient toutefois pas l’énergie et la volonté des élèves et des enseignants de donner vie à l’école".

Conçue avec l’équipe pédagogique

Déménager l’école aux Quewettes à Seloignes, à proximité de l’internat de l’Heureux Abri, est très vite devenu une évidence. Pierre Salingros, architecte du projet, se souvient: "le fonctionnaire délégué voulait qu’on crée une annexe au bâtiment agricole existant, avec étage et ascenseur". Les porteurs du projet ont réussi à le faire changer d’avis, en réalisant une école adaptée aux besoins des enfants, qui s’intègre harmonieusement dans l’écrin vert où elle est installée.

Imaginée avec l’équipe pédagogique, "la conception des locaux a poursuivi des objectifs clairement définis: accessibilité, fonctionnalité, pluridisciplinarité et sécurité", précise Carole Smet. "Attention, ce ne fut pas simple. Il a fallu concilier le souhaitable et le réalisable, sérier les souhaits et les besoins tout en les contenant dans l’enveloppe définie". Le résultat est à la hauteur des espérances: "Une réussite architecturale dotée d’un équipement moderne et respectueux de l’environnement".

Tournés vers l’avenir

Festive et colorée, à l’image de l’école où chaque classe répond à une couleur, repère pratique pour les enfants, l’inauguration fut aussi un moment d’émotion, entre les souvenirs de l’ancienne école pour nombre d’anciens élèves et membres du personnel. "Nous en avons sauvé des morceaux", explique ainsi l’échevine de l’enseignement Véronique Riez. Le centre culturel local envisage ainsi un événement du souvenir, en hommage à ce bâtiment "théâtre de nombreux débuts pour les enseignants et de souvenirs pour les enfants".

À l’école Arc-en-Ciel, une pierre a rejoint, avec un morceau du cordon inaugural, une capsule temporelle: "une sorte de coffre aux souvenirs-trésors alimentée par les participants à la fête, qui est aujourd’hui enterrée pour dix ans dans un parterre de l’école".

"Nous bâtissons un bel avenir", ont entonné les enfants, dans une chanson écrite avec Annie Vanderheyden de l’ASBL Vitamine Musique où ils racontent leur nouvelle école. Véronique Riez cite Coluche: "La vie mettra des pierres sur notre route. À nous de décider d’en faire des murs ou des ponts. Comme l’Arc-en-Ciel, un pont flottant dans le ciel !" Longue vie à l’école Arc-en-Ciel.