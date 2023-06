Trottinettes, poker, Loup garou: après le pain voici les jeux, à Nismes

Ces adeptes du poker connaissent les règles. Ils s’installent à la place indiquée par un logiciel. La première partie peut commencer.

Tout au long de la soirée, les tours vont s’enchaîner et les jetons passeront de mains en mains, pour finalement sélectionner les meilleurs, qui se partageront le pot. Ici, pas de surenchère: impossible de "se refaire" en sortant un nouveau billet pour racheter des jetons. C’est ce qui différencie l’établissement d’un casino, où les surenchères peuvent vite faire perdre beaucoup d’argent. "Ici, les gens versent 30 euros au départ et c’est tout, sauf s’ils veulent s’acheter l’une ou l’autre boisson, nous explique Karim Brahim. Vous le voyez, l’ambiance est familiale, très calme et les prix des boissons sont démocratiques. À l’origine, je suis un animateur, je ne cherche pas à faire du pognon…"

Ce club de poker, ce n’était d’ailleurs pas sa première idée pour développer son affaire à Nismes. Originaire de Molenbeek, c’est un hasard s’il s’est retrouvé dans la vallée de l’Eau Noire. "J’avais un peu d’argent à investir et un ami m’a fait découvrir la région. J’ai acheté ce bâtiment, avec l’espace commercial et deux appartements. Je n’ai trouvé personne pour occuper le commerce. Je me suis donc lancé moi-même…"

Des trottinettes électriques

Ancien éducateur à l’Adeps puis dans le monde du handicap, l’homme est surtout attiré par les relations sociales, le sport et la nature.

"J’ai donc lancé une activité de location de trottinettes électriques, ETroti.net, l’an dernier. Mais je me suis planté. Pour tout vous dire, j’ai fait 2000 euros de chiffre d’affaires en 2022, explique-t-il, sans détours. J’ai donc décidé d’étendre mon offre d’activités de loisirs en lançant un bar à jeux, le Bar à loup".

Un bar à jeux

S’il prend cet animal pour effigie, c’est en référence au Loup-Garou, un célèbre jeu de coopération. "Mon projet, c’est d’accueillir des groupes, des individuels et des familles qui souhaitent s’amuser en société, à des jeux de tous les styles. Cela peut aller du Puissance 4 au Dix de chute en passant par le Loup-Garou et d’autres jeux de coopération. J’ai ouvert le club de poker parce que c’est une garantie de réussite, mais je n’organiserai des tournois que les vendredis soirs et les dimanches après-midi. Le reste du temps est consacré aux jeux, avec une ouverture potentielle de mon infrastructure à des clubs existants qui seraient en recherche d’un local: bridge, belote, poker ou même échecs. J’espère aussi attirer des entreprises pour des jeux permettant de renforcer la cohésion et la prise de décision en équipe."

Parallèlement au Bar à loup et à son club de poker, Karim Brahim persévère avec ses deux roues. Etroti.net propose des balades de découverte (2 heures, familial, dès 1m50) ou d’aventure (parcours plus sportif, sur 1h30), voire même des journées (de 11h à 16h) avec repas à midi et la visite d’un site naturel ou touristique.

Les idées foisonnent et se heurtent même dans la tête de Karim Brahim, intarissable quand il doit décrire ses envies. Bientôt, son offre d’activités sera détaillée sur un site, www.loisirs-viroinval.be, mais il est déjà possible de consulter ses trois pages Facebook (poker club Viroinval, ETroti.net et Espace de loisirs Viroinval) pour découvrir ce commerce d’un genre nouveau.

D’ici là, laissons les joueurs de poker rivaliser autour du tapis vert de leur table. "La première soirée s’est terminée à 4 heures du matin, ce qui nous a valu une remarque du bourgmestre qui nous a demandé de fermer à 2 heures, comme tout le monde. Depuis, nous nous y plions en réduisant le temps de pause et celui des parties… Nous ne voulons pas de soucis avec le voisinage, que du contraire, nous essayons de renvoyer les joueurs vers les restos voisins et nous ne vendons pas d’alcool fort."

Autour des tables, les cartes sont distribuées, des premiers jetons sont échangés. Dans une ambiance des plus feutrées, qui attise plutôt la curiosité: "Vous devriez essayer. D’autant que j’ai souvent constaté que la chance du débutant, cela se vérifiait…"

