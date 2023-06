Perturbation électrique ce mercredi 14 juin à Beaumont, Froidchapelle et Sivry-Rance

Ce mercredi 14 juin, Elia, gestionnaire de transport d’électricité, doit effectuer des travaux de maintenance à la sous-station de Solre-Saint-Géry. "Ces travaux sont essentiels et indispensables pour maintenir la qualité et la fiabilité du réseau électrique" assure Elia. En conséquence, l’opérateur doit interrompre totalement l’alimentation électrique de cette sous-station, entre 6 et 16 h. La Botte ne sera pas pour autant coupée de tout courant ce mercredi puisque l’AIESH prendra le relais et alimentera autant que possible le réseau depuis le poste de Chimay. "L’AIESH a réalisé des tests concluants de report de charge dans la perspective de ces travaux mais elle préfère prévenir que cette réalimentation peut s’avérer limite en certains points éloignés du réseau" explique un communiqué. Des perturbations et fluctuations de tension pourraient donc avoir lieu ; mieux vaut prendre ses précautions et ne pas laisser branchés les appareils sensibles.