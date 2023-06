Des écoliers de La Réunion accueillis par les jeunes Cerfontainois

Le Conseil municipal des enfants de La Réunion a été dispatché dans les 3 écoles, d’une part Daussois et Senzeille, et d’autre part la 4e primaire de Cerfontaine.

Au programme, des exposés de présentation du pays (et vice-versa), des ateliers, etc... La journée s’est poursuivie par une balade découverte dans chacun des 3 villages.

Le lendemain, direction Bruxelles avec au programme la visite du Parlement Européen et la rencontre avec un député européen.

Le mercredi, après un nouveau passage par les classes cerfontainoises, c’était le regroupement du Conseil municipal des enfants de Saint-Philippe et le conseil communal des enfants de Cerfontaine avec à la clé, un petit tour par la friterie "Restaur & vous" de Silenrieux. Après quoi, on ne pouvait manquer la visite des Lacs de l’Eau d’Heure et spécialement le passage par les entrailles du barrage de la Plate Taille.

Le séjour a pris fin à la salle "le Cerf" avec quelques discours et les remises de cadeaux suivis d’un buffet de sandwichs garnis.

Une belle semaine d’échanges entre enfants mais aussi entre adultes. Nul doute que ces enfants se reverront.