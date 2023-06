Vergnies, village de verre et de fer

C’est dans le cadre des journées "Open Churches" que la jolie et remarquable petite église de Vergnies a ouvert toutes grandes ses portes le week-end dernier. Il ne s’agit pas d’une première pour ce petit bout de terre de l’entité de Froidchapelle, mais l’occasion de renouveler l’expérience en apportant quelques touches nouvelles. Et parmi ces touches, une intéressante exposition rappelant le passé vergnotin, un passé fait de verre et de fer. Ce passé est rappelé par Thierry Vinois, l’historien local qui, au cours de quelques conférences, a mis en évidence la grande comme les petites histoires de la localité au cours desquelles le fer comme le verre ont eu une importance capitale.