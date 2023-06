La fête de la musique ne se limitera pas à Hooverphonic, dans la région de Couvin

Mais le programme de la festivité ne se limitera pas à cela. Comme chaque année, la Fédérock Entre-Sambre-et-Meuse plantera une scène dans la rue du Pilori à Couvin, près du café-restaurant l’Absolu, pour des animations dès 17h30 le dimanche 18 juin.

Deux concerts sont prévus.

En ouverture, les Couvinois d’ Eclectic Band proposeront un set qui naviguera aux confluents du jazz, de la bossa nova, du blues et, bien sûr, du funk, électrisant fil conducteur de cette édition 2023.

Inspirés par des légendes telles que George Clinton, Gap Band, Johnny Guitar Watson, Al Jarreau ou encore James Brown, les covers de ce trio constitueront un préchauffage convivial et 100% local avec Dimitri Delire à la guitare, Denis Berlaimont au synthé et Nicolas Donnay à la basse, les trois complices se partageant les chants.

La suite est annoncée tout aussi dynamique par le centre culturel local: "Loris Tils Project et son disco funk pop rock, débordant d’énergie et d’injonction à la danse ressusciteront alors la folie des clubs des années 70 et 80. De quoi réveiller les fantômes du défunt Pilori, le célèbre club que hantaient les fêtards du siècle passé dans cette rue si pittoresque."

Loris Tils, un bassiste au groove imparable, anime cette équipe de musiciens déchaînés.

Il interprétera les titres de son album Chic Invaders ou l’arrivée d’envahisseurs sortis tout droit d’un Men in Black musical qui auraient pour parrain Nile Rodgers.

Loris, qui a aussi accompagné des gens comme Typh Barrow, Marc Isaye, Mister Cover, a développé ce projet il y a peu et le défend avec brio en live. Il sera entouré des frères Greg et Micka Chainis aux guitares et Sam Rafalowicz à la batterie.

Ces concerts, déconseillés aux personnes cardiaques annonce le centre culturel, seront gratuits comme toujours, mais pour ceux qui souhaitent assister aux prestations en se restaurant en terrasse, il est recommandé de réserver à l’Absolu au 060/39 00 49.

0479 31 15 09

À Viroinval dès le samedi 17 juin

Les notes, les mélodies, les good vibes se feront aussi entendre dans le parc de Nismes dès le samedi 17 juin, à Nismes.

Le programme sera lancé dès 17h par les Fanfares royales de Nismes, sous la direction de Philippe Delcroix. Le groupe se produira sous le kiosque du parc de Nismes.

À 18h30, une parenthèse dans le week-end porté sous le signe de la musique, avec le lancement de la 18e édition de l’exposition Action Sculpture. Ce projet de valorisation de l’art contemporain s’étend sur onze communes du sud Entre-Sambre-et-Meuse. Dix sculptures monumentales changent de commune chaque année, au mois de mai, grâce à l’intervention des différents services Travaux.

À Nismes, c’est le sculpteur franco-belge Max Rodhain qui exposera dans le parc communal, avec sa série d’œuvres métalliques inspirées de la nature et de l’invisible des choses. Rencontre avec l’artiste, tour du parc à la découverte de ses réalisations, partage du verre de l’amitié sont prévus dès 18h30.

Enfin, la musique sera de retour à 20h avec la prestation du chanteur carolo AntoineS, sous le kiosque. Diplômé de l’IAD de Louvain-la-Neuve, Antoine Staquet est ingénieur du son. Et il a la musique dans la peau. "J’ai commencé la guitare classique à l’académie de Couillet vers l’âge de huit ans. Je ne suis pas allé jusqu’au bout du cycle des cinq années. De fait, je n’avais pas l’impression d’apprendre la musique que j’avais envie de jouer, celle qu’on écoutait à la maison."

À l’âge de 15 ans, il s’est retrouvé à faire de la musique en groupe et à composer ses premiers morceaux. Après sa rhéto, il passe un an aux USA et explore le berceau de la musique afro-américaine. À son retour, il continue à jouer dans des groupes dont MinimalB. En 2018, il se lance dans une nouvelle aventure: "j’ai décidé d’interpréter seul avec ma guitare sous le nom d’AnToineS. J’avais un besoin d’aborder des sujets plus personnels et profonds."

Depuis le mois d’août, il travaille en collaboration avec d’autres musiciens.

AntoineS est souvent comparé à l’univers de Thom Yorke (Radiohead), Jeff Buckley, David Crosby et s’inspire beaucoup de ses voyages pour écrire ses chansons.

Entrée gratuite, parc communal de Nismes ; 060 / 31 01 60, billetterie@action-sud.be