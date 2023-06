Henriette Art et les Sabotiers à l’Office du tourisme de Cerfontaine

Henriette est venue à l’art et la céramique grâce à son oncle qui lui a donné le goût pour ces disciplines. Petite, elle le regardait peindre et sculpter. Voulant l’imiter, elle a commencé son parcours artistique par la peinture à l’huile.

Mais, très vite, elle s’est mise à travailler la terre. C’est une matière vivante qu’elle aime travailler. Elle a fait ses premiers pas à l’Académie de Charleroi, complétés par 4 années de sculpture à Dinant.

Par après, elle s’est perfectionnée 12 ans dans l’atelier de céramique de Jacqueline Thiry à Hemptinne, s’adonnant aussi à la peinture à l’huile. Son parcours artistique l’a conduite un peu partout organisant ateliers et stages, la céramique étant pour elle plus qu’un métier, une passion.

Sabotiers

En ce qui concerne sa relation avec la Confrérie des Sabotiers, de l’Eau d’Heure, il faut savoir qu’en 2019, elle avait présenté son artisanat lors de leur Chapitre. Elle a alors d’abord été intronisée "Sabotier d’Honneur".

Et ensuite de fil en aiguille, elle a intégré le groupe. Cela explique cette exposition commune du moment. La Confrérie des Sabotiers de l’Eau d’Heure a été créée le 20 avril 2002 afin de mettre en valeur les traditions des villages du bassin de l’Eau d’Heure et les saveurs du monde rural, et particulièrement l’industrie du sabot. La Confrérie des Sabotiers de l’Eau d’Heure est reconnue par le Conseil Noble des Confréries du Namurois. À ce jour, la Confrérie se compose de 17 membres.

Galerie de l’Office du Tourisme, place de l’Église, 9 à Cerfontaine. Tous les jours, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13h à 17 h 30, jusqu’au 29 juin. Entrée gratuite.