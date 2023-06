50 ans pour l’école de la Calamine à Philippeville

Les amateurs de vieilles mécaniques, ou parfois un peu moins vieilles, sont partis à la découverte de la région en matinée au cours d’un rallye touristique. Durant toute la journée, les visites des divers ateliers professionnalisant ont permis à tout un chacun de découvrir ce qui se faisait réellement dans les murs de cet établissement aux dimensions imposantes. L’esprit de fête allait de pair avec les stands de barbe à papa, pop-corn et mojito, sans oublier le traditionnel bar.

Avec les anciens de l’école

Cet anniversaire a permis de rassembler, outre les familles des élèves actuels, les anciens de l’école, tant du côté professoral que des élèves. "Quel plaisir de revoir les acteurs responsables, de connaître les nouveaux, et de revoir les anciens jeunots, de revoir les anciens collègues retraités, bref nous avons changé, nous sommes enrobés, ridés, avons parfois la mémoire défaillante, mais pas pour les bons souvenirs ! Merci pour l’accueil chaleureux. Continuez tous sur votre lancée" complimentait cette ancienne enseignante.

Enseignant retraité, Jean-Jacques Boutique est mieux connu dans l’école sous le surnom de Loulou! ©ÉdA

Des élèves aussi étaient heureux de venir présenter leur parcours de vie, mais aussi parfois leurs enfants à leurs anciens profs. "J e garde un excellent souvenir de cette école, explique Dylan, je me sentais rejeté de partout. Ici, j’ai pu trouver d’abord un temps de repos, hors des tensions d’une école ordinaire. Ensuite, les profs m’ont écouté, mais vraiment écouté, et ils ont remarqué que j’étais doué pour la maçonnerie. Grâce à eux, je suis à présent le bras droit de mon patron sur le chantier".

Preuve que ce type d’enseignement ne se base pas que sur les savoirs et savoir faire mais aussi sur le relationnel, l’interpellation qu’un autre ancien élève lance à l’intention d’un de ses enseignants: "Ah, tu es là Loulou, je ne t’avais plus jamais vu depuis que tu es pensionné, ça fait plaisir de te revoir". Il est vrai que Jean-Jacques Boutique était plus connu par son surnom que par son patronyme officiel. C’est ça aussi l’intimité de l’enseignement spécialisé.