Un rapide tour des comptes au conseil de police Florennes-Walcourt

Il a donc été question des recettes et des dépenses dont le commun des mortels n’imagine pas toujours l’ampleur, mais ces chiffres sont bien indispensables si on veut un service de police à la hauteur.

Bien entendu, comme pour les services communaux, à Flowal ce sont les dépenses de personnel qui font grimper l’ardoise avec un montant de 6 361 917,29 €. Et pourtant, on ne gaspille pas, la preuve avec les 524 852 € d’économie réalisés. Ces économies réalisées ici et là viendront bien à point dans le cadre de la construction du nouveau commissariat.

Quelques chiffres encore avec la dotation des deux communes à la zone de police: Walcourt délie les cordons de la bourse à hauteur de 1 827 184 € alors que Florennes accorde 1 311 110 €. Finalement, le résultat budgétaire ordinaire 2022 s’élève à 1 007 453,42 €. Ce sont tous ces chiffres et quelques autres encore que Denis Denoncin a survolé en quatrième vitesse, ne soulevant aucune question avant que l’ensemble du conseil vote ce compte 2022 à l’unanimité.

Commissariat

Tel le monstre du Loch Ness, le projet de construction d’un nouveau commissariat revient sur la table à chaque conseil. Après l’échec des premières soumissions, le collège a décidé remettre le travail sur le métier et avec l’aide du BEP, de scinder le marché en deux avec tout d’abord, un marché public de services d’architecture se concentrant essentiellement sur l’accueil et sur les zones cellulaires. Les remises d’offres seraient fixées pour la mi-septembre, avant de passer au second marché, celui de la construction elle-même. Suite au prochain numéro et comme nous l’avons déjà écrit, ça avance, lentement certes, mais ça avance…

Le reste du conseil ne sera que formalité sur le fond comme sur la forme. Une demi-heure aura suffi pour ce conseil de police.