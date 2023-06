Un corps d’office et un tuyau pour la Saint-Victor de Petigny

À Petigny, les marcheurs de la Saint-Victor se sont exécutés avec bonheur en constituant leur corps d’office lors du jeu de quilles ouvert au profit des fanfares royales locales, qui accompagnent chaque année leur défilé.

Ont donc juré fidélité aux traditions de la Saint-Victor les officiers suivants: sergent-sapeur: Steve Gillet ; caporaux des sapeurs: Kévin Gillet et Bryan Schade ; tambour-major: Gérard Nicolas ; capitaine de la jeune garde: Eugénie Nicolas ; porte-fanion de la jeune garde: Henry Nicolas ; capitaine de la garde au drapeau: Tony Lenoir ; sergent de la garde au drapeau: Jérémy Lenoir ; major: Eddy Simon ; responsable des vivandières: Lydie Nicolas ; capitaine des grenadiers: Vincent Piret, sergents des grenadiers: Anne Lemaire et Serge Sedeyn ; capitaine des gendarmes: Cécile François ; sous-officier des gendarmes: Élodie François ; sergent des gendarmes: Martin Jaumotte ; capitaine de la dernière guérite: Lionel Chartier ; porte-fanion de la dernière guérite: Romuald Wauthelet ; sergents de la dernière guérite: Gilbert Gillet et Alain Nagly.

La marche parraine un tuyau de l’orgue

À l’occasion de ce cassage du verre, le corps d’office s’est rendu en batterie jusqu’à l’église où la paroisse ouvrait ses portes dans le cadre de l’opération "Églises ouvertes".

Le comité des Tuyaux, qui œuvre au remontage et à la restauration de l’orgue Schyven du XIXe siècle était présent pour faire visiter son chantier. C’était l’occasion, pour la marche Saint-Victor, d’officialiser le parrainage d’un tuyau de l’orgue, au nom de l’association.

La marche aura donc son nom gravé éternellement sur un tuyau de l’orgue ! Une trace laissée dans l’histoire, c’est une démarche qui a séduit d’autres comités du village comme les fanfares royales ou encore les groupes de carnaval des Nutons et des Gaulois. Une belle solidarité marquée entre comités du village !

La rénovation de l’orgue entre dans sa phase plus concrète avec la pose des premiers tuyaux dès ce samedi. Les prochaines ouvertures du chantier de l’orgue au public sont fixées au samedi 17 juin de 14 h à 16 h (balade de l’office du Tourisme dans le chantier à 14 h) et le dimanche 9 juillet de 14h à 16h.

Après avoir posé avec leur tuyau, les marcheurs ont présenté le corps d’office en défilant dans le village. Un prélude à la marche en elle-même qui se déroulera le week-end du 15 août.