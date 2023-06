Fête du 5e anniversaire ce samedi à la Botte Paysanne à Sivry

La Botte Paysanne est une coopérative qui rassemble une quarantaine de producteurs bios, et les consommateurs désireux de s’engager pour une agriculture offrant une juste rémunération aux agriculteurs, éleveurs et maraîchers. Elle dispose d’un magasin à Sivry, rue Grand Thumas, 1 (ouvert les mardi et vendredi de 14 h 30 à 19h et le samedi de 10h à 13 h), ainsi que d’un magasin en ligne. Elle fête ses 5 ans d’existence et organise sa fête d’été ce samedi 10 juin de 10h à 23 h 30. Au programme: marché des producteurs et des artisans, ateliers et animations, dégustations, et en soirée, un barbecue avec un buffet des légumes des producteurs locaux (à réserver ; 15 €/adulte, 10 €/enfant), et un concert de "Camarade Bourgeois".