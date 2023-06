Du réseautage en Terre insolite à Sautin

Le rendez-vous était fixé en "Terre insolite" à Sautin, un lieu original pour déconnecter le temps d’une matinée de rencontres entre acteurs de l’économie locale. Dans cet espace hors du temps où des hébergements touristiques insolites se fondent dans la nature, le GECO proposait à ses membres et partenaires d’expérimenter sa thématique du jour: "Collaborer et booster nos business – Trucs et astuces pour décoller !" Après un petit-déjeuner préparé par la boulangerie sautinoise La Fleureuse, Jean D’Alessandro (Web solution way) présentait un court exposé sur les trucs et astuces à appliquer pour booster le référencement internet en créant des synergies locales entre entrepreneurs. Les acteurs de l’économie locale étaient ensuite à la manœuvre pour présenter leurs propositions en matière de mise en réseau des entrepreneurs. Il y avait là la Maison du tourisme du Pays des Lacs et son action "Talents locaux" qui met en relation des artisans et des hébergeurs désireux d’animer leurs lieux d’accueil ; l’ADL de Sivry-Rance-Beaumont qui a redéfini ses missions pour 2023-2029 en matière de tourisme, d’agriculture, de foresterie et de commerce local ; la Ferme Coworking de Chimay qui propose des services pour les jeunes indépendants et le travail collaboratif ; La Botte Paysanne et son action en faveur des producteurs bios pour leur ouvrir le marché des entreprises ; ou encore Étienne Van de Kerckhove, multientrepreneur, venu délivrer "Les clés du succès" à activer pour booster son entreprise et son développement personnel. Pour clôturer cette matinée, les participants étaient conviés à une dégustation des produits locaux distribués par la coopérative La Botte paysanne. Chacun pouvait ainsi découvrir de nouvelles pistes de collaboration, à l’image de l’hôte du jour, Terre insolite, qui développe désormais des propositions de team-builbing et mise au vert à destination des entrepreneurs.