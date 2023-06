Chaque mercredi après-midi, les enfants et ados y font des jeux, des impros… Les répétitions en vue du spectacle ne commencent qu’en février.

En ce 1er dimanche de juin, 2 spectacles étaient proposés.

Tandis que les 8-13 ans jouaient 2 pièces de Pierre Gripari (faisant la part belle aux sorcières), les 14-18 ans interprétaient des parodies théâtrales de Jean Tardieu (du haut niveau).

"Ce que j’aime particulièrement dans le théâtre, c’est qu’on peut passer d’un rôle à un autre. Dans une pièce, on peut jouer la méchante et dans la suivante, on y joue la gentille. On doit vraiment s’adapter et ça demande de la technique et du travail. Il faut garder son calme et gérer son stress mais une fois qu’on est sur scène, tout se déroule parfaitement. Certes, avant que ça ne commence, on a le trac mais une fois que c’est lancé, on se sent libre. C’est tellement incroyable comme sensation" racontent les deux jeunes acteurs Lilou Gilson et Osiak, qui n’ont pas leur langue dans leur poche.

Les élèves ne tarissent pas d’éloges à l’égard de leur professeur. "C’est vraiment la meilleure ! Contrairement à une académie, ici on peut choisir ses rôles. Elle nous aide tellement à progresser d’une répétition à l’autre" ajoutent-elles.

Les 3 coups retentissent. À tour de rôle, les jeunes comédiens entrent en scène.

Sophie est aux commandes de la régie son et suit le texte, prête à faire face à un trou de mémoire inopiné. Dans les coulisses, comme des professionnels, les jeunes se gèrent seuls. "Ils savent ce qu’ils doivent faire. J’attache une très grande importance à leur autonomie" ajoute-t-elle.

Sur scène, les apprentis comédiens captivent le public… Le résultat est bluffant !