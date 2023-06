Un subside complémentaire pour la rénovation de L’Accueil

Depuis 4 décennies, L’Accueil héberge et organise la vie quotidienne de personnes en situation de handicap sur les hauteurs de Froidchapelle. Depuis septembre 1982, l’infrastructure construire sur les terrains de l’ancienne gare de Froidchapelle a évolué et grandi. Elle accueille aujourd’hui 36 résidents et leur propose un projet de vie adapté à leurs capacités, leurs besoins, leurs envies. L’amélioration de leur cadre de vie est un souci constant qui nécessite actuellement des travaux de rénovation des locaux individuels et communs, et d’amélioration du cadre de vie grâce à une meilleure isolation thermique et acoustique. Et pour cela, l’institution va bénéficier d’un coup de pouce complémentaire de la Région wallonne.