Thuin: du golf au profit d’une classe d’hippothérapie

Le club aide financièrement des associations, des écoles, des personnes nécessitant un coup de pouce. C’est ainsi que le tournoi ragnicole permettra de soutenir une classe d’hippothérapie pour enfants polyhandicapés à Forchies-la-Marche. "Nous sommes ouverts à toute œuvre sociale. Notre bar à Champagne lors de la Saint-Roch et ce tournoi sont nos événements phares mais nous nous investissons aussi lors de manifestations où on fait appel à nous. Nous pouvons donc apporter une aide financière ou encore du manpower (nous donnons alors un coup de main gratuitement)" ajoute-t-il. Aujourd’hui, l’équipe thudinienne compte 9 membres actifs et une dizaine d’anciens (ayant passé la limite d’âge) qui apportent encore leur aide. Les réunions se tiennent les 2e et 4e jeudis du mois au Rapido à Thuin.

Maximilien Foubert remporte la compétition dans la catégorie Juniors ©S.Lust

Le tournoi qui a vu le jour dès l’ouverture du Golf de Ragnies s’appelle la Compétition du Jambon en raison de l’originalité des prix remis aux lauréats. En effet, les vainqueurs et le club le mieux représenté repartent avec de gros jambons. Sur les marches du podium, on retrouve chez les femmes Martine Burny et Dominique Vanderheyde ; chez les hommes, Quentin Stassin et Éric Bougard et en juniors, Maximilien Foubert.

Les jeunes hommes qui voudraient rejoindre ce club ainsi que les associations qui auraient besoin d’une aide quelconque peuvent toujours contacter les responsables.

www.facebook.com/TableRondeThuin