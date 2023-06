RAVeL entre Romedenne et Gimnée: un "chaînon primordial" est mis au frigo

"Au SPW, on nous a dit ne pas avoir l’argent ni le personnel à consacrer à une étude sur la réfection de l’ouvrage avant au moins 2027 ou 2028, s’insurge le mayeur de Doische, Pascal Jacquiez. Cela veut dire que le RAVeL ne serait pas réalisé avant 2030 !"

Le SPW nous confirme l’information, sans citer d’échéance: "Pour l’instant, la direction générale n’a pas les ressources, même pour faire appel à un bureau d’étude externe."

L’ASBL Mobilesem et les communes de Doische et de Philippeville, qu’elle appuie dans la préparation du dossier, ont rédigé un courrier à l’attention du ministre concerné, pour l’inviter à débloquer des moyens et éviter un enlisement du projet.

"Cette liaison n’est pas juste un tronçon de 3,3 km en pleine forêt, plaide Michel Meuter, de Mobilesem. D’abord, on observe que les RAVeL, au-delà de leur vocation touristique et de loisirs, sont de plus en plus appropriés par les citoyens qui les utilisent comme liaisons sécurisées entre les villages. Vu les enjeux actuels, ça a donc toute son importance.

Ensuite, ce trajet fait partie d’une boucle de l’Entre-Sambre-et-Meuse, qui s’est constituée au fil du temps. Nous avons Thuin-Beaumont-Chimay et Chimay-Mariembourg sera bientôt finalisé. De Mariembourg, on peut rejoindre Givet et, à hauteur de Gimnée, le projet est de se servir de l’assiette de la ligne 1 38 pour remonter vers Romedenne, puis Villers-le-Gambon, Chaumont et Florennes-Centrale. De là, un lien vers Mettet, puis Gerpinnes et la vallée de la Sambre. C’est donc toute un réseau structurant qui doit constituer une boucle et qui pourrait être stoppé sur 3,3 km, à cause d’un pont…"

Pascal Jacquiez et Michel Meuter sortent dès lors une solution, soumise à la sagacité du SPW: une passerelle à la place du pont. "C’est l’ASBL Chemins du rail, qui participe aussi à l’élaboration du dossier, qui nous a expliqué que ça s’était déjà fait ailleurs. Il s’agit de rabaisser les pilastres du pont pour jeter une passerelle sans devoir restaurer tout l’ouvrage d’art. Avec une pareille solution, nous pensons que nous pourrions revenir au budget prévu en 2019, soit 250 000 euros pour la réfection de l’ouvrage", explique Michel Meuter.

Pascal Jacquiez, toujours aussi bouillonnant, voit cette solution de façon pragmatique: "Il suffit de placer des poutrelles métalliques et créer un passage avec un plancher de bois de 2m50 de large. Ce n’est jamais que pour des vélos et quelques véhicules légers pour l’entretien. Mais à la Région wallonne, ils ne savent pas se mettre d’accord", lance-t-il.

Du côté de Mobilesem, on reste diplomate: "Nous comprenons qu’il y a un engorgement des services au SPW, détaille Michel Meuter. Tous les projets ont été à l’arrêt pendant le Covid et maintenant qu’il faut tout redémarrer, c’est comme un train dont les wagons ne peuvent partir que l’un après l’autre. Dans notre région, toutes les forces sont donc concentrées sur des projets comme la rénovation de la N5 et la finalisation du RAVeL entre Chimay et Mariembourg. Mais il ne faudrait pas que cette branche-ci de la boucle transforme l’ensemble en travail inutile. Dans notre courrier, nous demandons donc un renforcement des équipes au SPW, le temps de relancer la machine. Les communes sont déterminées et nous restons à leurs côtés."