"Dès 2020 et malgré le Covid, j’ai organisé des réunions mensuelles pour voir avec nos partenaires ce que nous pouvions faire ensemble. Très rapidement, un calendrier a été fixé et nous avons pu rencontrer des associations extérieures afin qu’elles nous présentent leurs projets. Très vite, la problématique de la participation citoyenne est arrivée sur la table" explique-t-elle.

Les partenaires du PCS et du Pôle Socioculturel ont donc décidé de se lancer et de créer un festival où des institutions et associations viendraient se présenter à travers des actions, des ateliers, des animations nécessitant la participation du public.

C’est ainsi que certains ont pu participer à une balade-cueillette et à un atelier culinaire de plantes sauvages comestibles. Tandis que certains préféraient faire du sport avec une rando VTT, une initiation au taï-chi ou au yoga, d’autres ont enfourché leur vélo pour une boucle vélo de 20 km permettant de découvrir 4 sites voués à la biodiversité et exploités par la Ville. Les ados ont pu s’adonner à un atelier graffiti sur cellophane afin de créer un lettrage en cohérence avec l’événement.

Les plus bricoleurs ont pu participer à l’animation du collectif Cean afin de construire un instrument de musique improbable à partir d’objets détournés.

Sous un arbre, confortablement installés dans des transats, nous retrouvons des personnes participant à une sieste littéraire. "Je vais lire 5 nouvelles d’auteurs belges dont 2 du Thudinien, Roger Foulon. Les participants peuvent se relâcher, fermer les yeux et ce n’est pas un souci s’ils s’endorment. C’est la première fois que cette animation se fait en extérieur et la météo s’y prête parfaitement. Chaque année, j’assure ce type d’animation pour les seniors du Gai Séjour" raconte Fabienne Everaert de la bibliothèque communale.

Au terme de la journée, il faudra tirer le bilan. "Nous verrons avec nos différents partenaires si nous voulons rééditer l’événement et à quel rythme. Mais il est clair que ce festival doit encore se développer et nous devons inviter d’autres associations sportives, culturelles, sociales à nous rejoindre dans le but d’inviter nos concitoyens à participer de plus en plus" conclut Élise.