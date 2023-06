La créativité et la qualité "Made in Chimay" s’exposent au centre-ville

À peine entré sur la Grand-Place et dans quelques rues avoisinantes, le visiteur s’étonne, dans un premier temps, même si la couleur est annoncée, puis s’émerveille très rapidement de ne voir que des produits locaux et de constater la qualité et de l’originalité des produits ou créations présentées en permanence pour la plupart dans la Boutique Made in Chimay.

"Avec cette superbe vitrine qui fait l’admiration de nombreux touristes, qui en reste cois de tant de produits locaux fabriqués localement, cela leur permet d’avoir une visibilité auprès des touristes, qui souvent ne trouvent que notre boutique ouverte le dimanche", déclare l’une des bénévoles de la Boutique Made in Chimay, à l’initiative de l’événement qui est apprécié de tous et qui connaîtra sans nul doute une 3e édition.

En marge du marché et afin d’agrémenter celui-ci de diverses animations, des ateliers de réparation de vélo géré par Mobilesem, un autre de repair-café, le crieur public qui était en mode rodage pour reprendre ses annonces lors des prochaines Estivales de Chimay, des anciens jeux en bois et un concert du chantre local Olivier Terwagne ont permis de vivre une agréable après-midi durant laquelle convivialité et proximité ont été les maîtres mots.

Des nœuds pap’ en bois

Parmi les exposants du Marché, le Chimacien Manu Hiernaux, dit "Mister Pap’e", un artisan créateur de nœuds papillons en bois qui fabrique de magnifiques papillons à la demande. Fabriqués dans de l’essence de bois local ou exotique, ses papillons, finement travaillés sont réalisés à la demande: "J’ai commencé par m’en fabriquer un pour le fun, que j’ai exposé sur un réseau social. La demande est vite arrivée et de fil en aiguille, j’en suis arrivé à en fabriquer aussi pour les Bières de Chimay aux couleurs des bières chimaciennes. Ma dernière création est la collection Barney, qui associe le nœud papillon du propriétaire à celui de son animal préféré."

Contact: 0472 54 81 93

Des échoppes médiévales à louer

Une autre originalité présentée est les échoppes médiévales fabriquées par "Les Gadgettes". Derrière ce pseudonyme, se cachent Amandine Sellière de Momignies et Nathalie Chomy de Bailièvre, toutes deux anciennes employées du Légendaire d’Olloy-sur-Viroin, qui se sont reconverties suite à sa fermeture: " Toutes deux bonnes bricoleuses, nous avons eu l’idée proposer à la location des échoppes médiévales et de fabriquer d’anciens jouets artisanaux en bois. Par ailleurs, nous animons nous-mêmes, déguisées en Fernande et sur le site souhaité à l’occasion de fêtes familiales, d’anniversaires, de fêtes scolaires ou tout autre événement festif, une ancienne brouette de ferme "La Brouette Espace game" dans laquelle il y a des clés à ouvrir en une heure." Contact sur la page Facebook " Les Gadgettes "