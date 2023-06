Ham-sur-Heure: de nombreux visiteurs à Arts-sur-Heure

L’événement a réuni 74 artistes répartis dans les différentes salles du château et dans le parc. "La majorité des œuvres représentées sont des peintures et des sculptures. Depuis de nombreuses années, notre manifestation comprend un concours Récup’Art. Il s’agit d’œuvres construites à partir de matériaux de récupération. Si cette technique est aujourd’hui à la mode, ce n’était pas le cas quand nous l’avons lancé il y a plus de 20 ans où nous étions précurseurs", informe notre interlocuteur.

Un céramiste invité d’honneur

La diversité et la qualité des œuvres ont été appréciées par le public qui était acteur de l’exposition. En effet, chaque visiteur pouvait voter dans le cadre du concours Récup’Art. L’autre particularité de la manifestation culturelle est la mise à l’honneur d’un artiste. Pour cette 21e édition, les organisateurs ont mis en lumière le travail de Frédéric Capieaux.

Cet architecte de profession de Fosses-la-Ville s’est passionné pour la céramique depuis une dizaine d’années. "Frédéric Capieaux est un sculpteur qui travaille principalement la céramique et la pâte de verre", conclut Michel Marlot. "Je travaille la terre de manière traditionnelle pour en faire des pièces contemporaines. Je dispense également des cours trois fois par semaine", confie Frédéric Capieaux.

L’artiste s’évade au travers de sa passion qu’il partage avec les visiteurs lors des expositions auquel il participe. Les bénéfices de l’événement permettent aux membres du Rotary Club Charleroi Sud Est de venir en aide à des associations locales. Quand l’art a une portée caritative, il est encore plus beau.